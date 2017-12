Découvrez la bande-annonce de Belle et Sébastien 3

Par Laurent Coviaux, France Bleu

Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre, au cinéma le 14 février prochain, s'annonce d'ores et déjà comme le film familial des vacances d'hiver. Un nouvel et dernier opus réalisé par Clovis Cornillac, dont la bande-annonce vient d'être dévoilée