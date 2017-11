DIRECT : France Bleu Loire Océan partenaire du 4ème Festival du Cinéma et Musique de Film à la Baule

Vendredi 10 novembre de 16h à 19h, France Bleu Loire Océan vous fera vivre en DIRECT l'actualité de la 4ème édition du Festival du Cinéma et Musique de Film-La Baule.

Un plateau de personnalités du Cinéma et de la Musique en DIRECT

C'est depuis le restaurant La Croisette à la Baule, que France Bleu Loire Océan sera en Direct du Festival du Cinéma et Musique de Film.

Au micro de France Bleu Loire Océan, Gilles Colliaux de 16h à 19h recevra de nombreux invités :

Yves MAITEREAU, maire de la Baule, la réalisatrice et présidente du jury du Festival, Diane KURYS, le président de la fondation Positive Planet, Jacques ATTALI, l'acteur, chanteur et membre du jury 2017, Elie SEMOUN, l'acteur, Tomer SISLEY, le journaliste et réalisateur, Harry ROSELMACK, la chanteuse, actrice et membre du jury 2017, Elodie FREGE, le grand compositeur, Vladimir COSMA, le journaliste, réalisateur et scénariste, Thierry KLIFA, l'acteur, Nicolas DUVAUCHELLE , l'auteur, compositeur et interprète, Pascal OBISPO et Christophe BARRATIER, co-président du Festival du Cinéma et Musique de Film de la Baule.

N'hésitez pas, venez nous rendre visite au studio France Bleu Loire Océan au restaurant La Croisette

Venir au studio France Bleu de 16h à 19h