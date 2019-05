Dordogne : le tapis rouge du festival de Cannes déroulé au cinéma de Périgueux

Plus de 80 personnes ont assisté à la cérémonie d'ouverture du 72e festival de Cannes en direct au cinéma de Périgueux mardi soir. Elle était diffusée dans trois autres cinémas du département avant le film d'ouverture "The Dead Don't Die" du cinéaste américain Jim Jarmusch.

Le strass, les paillettes, le tapis rouge de La Croisette comme s'y on y était. C'est pour vivre ça que Séverine s'est installée sur l'un des fauteuils de la salle de cinéma de Périgueux : "Je trouve ça marrant de regarder sur grand écran ce qu'on voit d'habitude à la télévision. Les robes et tout le bling-bling. Cela me faisait marrer alors je suis venue."

Les stars installées, Edouard Baer ouvre alors la cérémonie. Quand Louane, une lycéenne de 15 ans, voit la chanteuse belge, Angèle, entrer sur scène pour interpréter une chanson en hommage à Agnès Varda, elle n'en croit pas ses yeux : "Je pensais qu'il n'y avait que des stars que je ne connaissais pas. Mais j'ai même vu Selena Gomez dans le public alors je suis surprise. C'est beaucoup plus notre génération."

Après l'hommage et la présentation des membres du jury, l'heure est à la découverte des films en compétition. 21 films sont en lice pour la palme d'or, alors Géraldine, enseignante et cinéphile, plaint le jury : "Il y a des films très différents, je n'aimerais pas être à la place du jury. Il y en a beaucoup que j'irai voir au cinéma."

Le film d'ouverture va bientôt commencer, "The Dead Don't Die" (traduction : les morts ne meurent jamais) du réalisateur américain Jim Jarmusch. Sandrine en est fan alors elle attendait ce moment avec impatience : "Ce n'est pas du tout mon genre de film, mais je fais confiance à Jarmusch. Je pense que ce sera décalé. Je sais qu'il y aura des morts-vivants mais je n'ai pas peur. Ce sera plus rock n' roll que film d'horreur."

Le silence domine désormais la salle. Dans le noir, la magie du cinéma opère déjà.