Alsace, France

Depuis 2005, AUGENBLICK explore le cinéma de langue allemande. Créé par l’association Alsace Cinémas, il fédère chaque année au mois de novembre tous les cinémas indépendants de la région.

L’objectif du Festival est de faire découvrir, par le regard de leurs cinéastes, la culture et la langue de nos pays voisins germanophones. Ainsi chaque année le public peut voir à travers tout le territoire une trentaine de films, inédits pour la plupart, diffusés en version originale.

AUGENBLICK propose ainsi des films de cinéastes souvent méconnus en France mais pourtant garants d’un cinéma de qualité, des plus récentes productions aux films de répertoire en passant par les courts-métrages d’école.

La compétition est au cœur du Festival : 6 films d’Allemagne, d’Autriche ou de Suisse y concourent, leurs réalisateurs rencontrant le public dans différentes villes alsaciennes. Elle se clôture par la remise de trois prix : Le Prix du Jury, décerné par un jury de professionnels européens, le Prix du Public, décerné par les spectateurs, et enfin le Prix du Public Jeune, décerné par les spectateurs entre 15 et 20 ans.

Le Festival est également le rendez-vous cinéma des enseignants germanistes. Il propose en effet une riche programmation scolaire pour les classes de la maternelle au lycée. Ainsi, grâce à la couverture géographique d’AUGENBLICK, exceptionnelle pour un festival, les élèves peuvent découvrir des films en version originale dans un cinéma proche, où que se trouve leur établissement.

Chaque année différents événements, hommages, rétrospectives ou master class viennent enrichir un festival qui ne cesse de grandir : plus de 30 000 spectateurs sont au rendez-vous d’AUGENBLICK qui garde pour objectif de toujours susciter, entretenir et satisfaire cette curiosité pour le cinéma et l’allemand.