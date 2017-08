Festival du cinéma américain de Deauville 2017 : les stars sur France Bleu

Du 1er au 10 septembre, Deauville déroule le tapis rouge pour les stars du Cinéma américain. La 43e édition du festival est à suivre sur France Bleu.

Depuis 1975, Deauville sélectionne le meilleur du Cinéma américain pour son festival. Cette année 2017, ce sont 60 films qui seront présentés dans trois lieux : : le Centre International de Deauville, le Casino Lucien Barrière de Deauville et le Cinéma le Morny. Parmi ces films, seulement 4 sont produits par les studios, 11 films n'ont pas de distributeurs français, et 5 sont des premiers films.

France Bleu en direct de Deauville

Vous avez rendez-vous en direct du Festival du Cinéma américain de Deauville les vendredi, samedi et dimanche de 12h à 13h et les cendredi de 16h à 19h avec Rodolphe Baudry.

Les stars

Bien sûr, le Festival du Cinéma américain de Deauville est aussi l'occasion de croiser les acteurs, réalisateurs... sur les planches. Certains venus présenter ou défendre un film, comme Antonio Banderas, d'autres invités pour un hommage, et aussi les membres des jurys.

En leur présence, des hommages seront rendus à Laura Dern, comédienne et productrice, Darren Aronofsky, réalisateur, producteur et scénariste, Jeff Goldblum, comédien et producteur, Woody Harrelson, comédien, réalisateur, scénariste et producteur, Robert Pattinson, comédien et Michelle Rodriguez, comédienne.

Cette année, le jury de la compétition sera présidé par Michel Hazanavicius. Auprès de lui seront présents : Benjamin Biolay, Emmanuelle Devos, Clotilde Hesme, Eric Lartigau, Charlotte Le Bon, Michel Leclerc, Yasmina Reza, Axelle Ropert et Alice Winocour.

Le jury de la révélation sera lui composé de : Emmanuelle Bercot, présidente, Abd Al Malik, Anaïs Demoustier, Pio Marmaï, Pierre Rochefort et Leonor Varela.