Festival du Film de Cabourg : romantisme, passion et amour au programme de la 31e édition

Du 14 au 18 juin 2017, Cabourg accueille la 31e édition du Festival du Film, avec toujours ce thème cher à la ville de Marcel Proust : le romantisme. Rencontres, émotions, compétition, France Bleu Normandie vous dit tout sur cette édition 2017.

Du mercredi 14 au dimanche 18 juin, la 31e édition du Festival du Film de Cabourg va accueillir plus de 12 000 amoureux du romantisme. Le romantisme dans tous ses états : passion, coup de foudre, rêverie...

Pendant 5 jours, le Festival du Film de Cabourg vous propose un programme de rêve :

- Des rencontres et des débats avec les réalisateurs, acteurs, actrices et compositeurs à l’issue de leurs films.

- Des talents à l’attitude romantique qui participent aux photocalls sur la plage et aux tapis rouges sur la Promenade Marcel Proust.

- Des conférences, dédicaces et soirées thématiques...

- Des Ciné-Swann pour voir ou revoir les succès romantiques de l’année sur les transats à la nuit tombante face à la mer, à Cap Cabourg.

Et sans oublier les Prix remis lors de la Cérémonie de Clôture. Deux jurys composés de professionnels, un jury de lycéens de Normandie mais aussi des spectateurs remettent le Grand Prix, le Prix de la Jeunesse et le Prix du Public et le meilleur film court, la meilleure actrice et le meilleur acteur.

Cette remise de prix est accompagnée de la prestigieuse Cérémonie des Swann d’or. Le comité des Swann d’or du Festival honore d’un Swann d’Or la révélation féminine et masculine, la meilleure actrice, le meilleur acteur romantique et le meilleur film romantique de l’année.

France Bleu Normandie partenaire du Festival du Film de Cabourg

France Bleu Normandie aime le cinéma romantique. La radio partage avec vous sa passion en installant son studio mobile dans le Grand Hôtel de Cabourg vendredi 16 juin entre 16h et 19h. Trois heures de direct avec ceux qui font le Festival du Film de cabourg : actrices/acteurs, réalisatrices/réalisatrices mais aussi organisateurs, bénévoles. Tous ceux qui font du festival un événement incontournable.

Le Grand Jury du Festival du Film de Cabourg

Pour cette 31e édition, le Grand Jury sera composé de : Marion Cotillard, Présidente, Aure Atika, actrice et écrivain, Camille Cottin, actrice, Anne Dorval, actrice, Hugo Gélin, réalisateur, Nathanaël Karmitz, producteur et directeur du groupe audiovisuel MK2, Camille Laurens, écrivain, Ibrahim Maalouf, compositeur, Manu Payet, acteur.

Billetterie du Festival du Film de Cabourg