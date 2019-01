EMISSIONS EN DIRECT du Festival International du Film Fantastique de Gérardmer 2019

Gérardmer, France

France Bleu Lorraine est en direct de Gérardmer depuis le « Grand Hôtel » à l’occasion du Festival International du Film Fantastique, édition 2019 qui se déroule du 30 janvier au 3 février à l'Espace LAC, au cinéma du Casino, à la Maison de la Culture et des Loisirs, et au Paradiso. Vous aimez les films aux ambiances prenantes, c'est l'occasion de découvrir avec nous les équipes de films et les nouveautés bientôt à l'affiche dans vos salles.

Le programme et les films en compétition de cette édition sont à retrouver ici :

Le programme des émissions de France Bleu Lorraine

Jeudi 31 janvier : Véronique Lorre reçoit ses invités à 17h15, 17h45, 18h15 et 18h45.

Vendredi 1er février :

France Bleu Lorraine Matin, avec Maxime Veyrier et Hervé Toutain, est en direct de Gérardmer de 6h à 9h avec invités et reportages

La Vie en Bleu spéciale cuisine de 10h à 11h avec Jérôme Prod'Homme

Le jeu du Grand Défi de 11h à 12h avec Jérôme Prod'Homme

Véronique Lorre reçoit ses invités à 17h15, 17h45, 18h15 et 18h45.

Samedi 2 février : La Lorraine en Fête spéciale Festival du Film de 11h à 12h30 avec Véronique Lorre.

Retrouvez le journal du festival du 31 janvier au 1er février à 8h50 et 12h10.

Nos émissions sont toutes accessibles au public qui le souhaite (dans la limite des possibilité de l’accueil de notre partenaire au Bar du Grand Hôtel). Vous êtes les bienvenus !