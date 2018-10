Plus importante des manifestations en France dédiée au cinéma italien, retrouvez le - désormais incontournable - Festival du Film Italien de Villerupt dès le 26 octobre prochain avec France Bleu Lorraine.

Villerupt, France

Le cinéma italien à Villerupt

Depuis 1976, des bénévoles passionnés ont fait de ce qui n'était au départ qu'un modeste rendez-vous de cinéphiles, une manifestation dont le rayonnement dépasse largement le cadre de la Lorraine

Affiche 2018 réalisée par Alessandra Carloni

Pour la 41e édition, le Festival du Film Italien de Villerupt se tiendra du 26 octobre au 11 novembre 2018 et offrira, comme chaque année, un grand moment de rencontre et de vie autour de la culture italienne.

Emilia-Romagna s'invite au Festival

La région Emilia-Romagna sera le thème de cette nouvelle édition du Festival, en compagnie de la prestigieuse Cinémathèque de Bologne.

Une région - des sommets des Apennins aux plages de l'Adriatique - dont sont originaires de nombreux cinéastes dont Federico Fellini ou qui en a inspiré tellement d'autres tel que Julien Duvivier, réalisateur du film Le Petit Monde de Don Camillo.

Le Petit Monde de Don Camillo - Julien Duvivier - ©AFP

Ce film culte avec Fernandel sera d'ailleurs projeté lors de la soirée d'ouverture du festival, vendredi 26 octobre à 20h, à l'Hôtel de Ville de Villerupt.

Jean-Pierre Améris comme Président du Jury

Le jury longs-métrages du 41e Festival sera présidé par le réalisateur et scénariste français Jean-Pierre Améris.

Le Président du jury 2018 © Maxppp - PHOTOPQR / LA PROVENCE

Il a notamment réalisé : Je vais mieux (avec Eric Elmosnino et Alice Pol), Une Famille à louer (avec Benoît Poelvoorde et Virginie Efira) ou encore L'Homme qui rit (avec Gérard Depardieu et Emmanuelle Seigner).

Sélection 2018

Véritable tour d'horizon de la production italienne actuelle, la sélection vous permettra d'apprécier des films récemment distribués en France, ainsi que des avant-premières et des inédits.

Euforia de Valeria Golino (avant-première)

Troppa grazia de Gianni Zanasi (avant-première)

Lazzaro Felice de Alice Rohrwacher (avant-première)

Loro de Paolo Sorrentino (avant-première)

La Strada dei Samouni de Stefano Savona (avant-première)

A casa tutti bene de Gabriele Muccino

Dogman de Matteo Garrone

Figlia mia de Laura Bispuri

Il club dei 27 de Mateo Zoni (inédit)

Retrouvez la programmation complète de cette 41e édition :