Festival du Polar 2017 à Equeurdreville

Du 17 au 19 mars 2017, Le Palace d'Équeurdreville-Hainneville dans la Manche organise la 5ème édition du Festival du Polar : trois jours d’émotions, de frissons et de suspense à vivre confortablement installé dans la salle du cinéma Le Palace.

Au programme du Festival du Polar 2017 vous pourrez visionner des films du box-office, des avant-premières, des films primés et des exclusivités dans le Cotentin. Fort du succès des éditions précédentes et pour satisfaire tous les publics, l’équipe du cinéma Le Palace propose des projections pour les jeunes, pour les accros de la VOST (Version Originale Sous-titrée) et pour ceux qui préfèrent les Version Françaises (VF). Cette année une grande diversité quant à l’origine des films est proposée : des films français, américains hongrois, roumains, iraniens, espagnols, canadiens…tous, des films noirs, à énigme, des thrillers.

Au programme du Festival du Polar 2017 au cinéma Le Palace d'Équeurdreville-Hainneville :

Vendredi 17 mars :

-18h30 : ROUES LIBRES (VOST) : Film hongrois plébiscité par le public et le jury du festival du film d’Arras 2016 ( 4 prix )

-21h00 : MEAN DREAMS (VOST) : Avant-première pour ce film canadien aux 10 nominations (Cannes, Deauville …)

Samedi 18 mars :

-14h30 : ZOOTOPIE (VF) : L’un des grands succès des studios Disney de 2016. Golden Globe du film d’animation 2017

-17h00 : CRUEL (VF) : Film français, grand prix du festival du Polar Cognac 2016, nominé aux festivals de Busan, Beaune et Montréal.

-19h00 : DOGS (VOST) : Film roumano franco bulgaro qatarien, prix du syndicat français de la critique 2017, Prix Fipresci (Prix de la critique internationale)- Un Certain Regard - Cannes 2016.

-21h00 : A CEUX QUI NOUS ONT OFFENSÉS (VF) : Film américain avec Michael Fassbender, Brendan Gleeson...

-23h00 : VALLEY OF STARS (VOST) : Film iranien aux 7 nominations au festival du film de Berlin 2016.

Dimanche 19 mars :

-14h30 : TAXI DRIVER (VOST) : Film américain de Martin Scorcese avec Robert De Niro, Jodie Foster, Harvey Keitel… Palme d’or à Cannes en 1976. Version restaurée ressortie en novembre 2016. A noter : La projection du film sera suivie d’une présentation de l’œuvre par Estelle RIOULT, professeur section cinéma du lycée Jean-François Millet de Cherbourg-en-Cotentin.

-17h30 : COMENCHERIA (VF) : Film américain aux 20 nominations (Cannes, BAFTA, Golden Globes…)

-20h30 : L’HOMME AUX MILLE VISAGES (VOST) : Avant-première pour ce Film espagnol primé aux Goya 2017 (équivalents des César en Espagne) fait par le réalisateur de la Isla Minima (coup de cœur du festival du Polar 2016).

Tarifs des séances : Plein tarif: 6 euros / Abonnement : 24 euros les 5 places non nominatives ni limitées en temps / Tarif réduit : 4 euros.

Plus de détails sur les films programmés pendant le Festival du Polar sur le site du cinéma: Le Palace.