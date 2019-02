Festival du Polar du 27 février au 5 mars à Equeurdreville

Équeurdreville-Hainneville, France

Films danois, belge, indien, britannique, chinois... une grande diversité de films vous attend au Festival du Polar 2019. Drame fantastique, comédie policière, film noir, thriller... le Festival du Polar c'est une semaine d’émotions, de frissons et de suspense à vivre confortablement installé dans la salle du cinéma Le Palace d'Equeurdreville-Hainneville.

Au programme du Festival du Polar 2019 au cinéma Le Palace d'Équeurdreville-Hainneville :

- Mercredi 27 février :

14h30 : Dilili à Paris (enfants VF 1h35)

18h00 : Une pluie sans fin (VOST 1h59)

20h30 : Border (VOST 1h41)

- Jeudi 28 février :

18h00 : Undercover (VOST 1h51)

20h30 : Une intime conviction (VF 1h50 + débat avec des intervenants du monde de la justice)

- Vendredi 01 mars :

18h00 : The mumbaï murders (VOST 2h06)

20h30 : Gentlemen cambrioleurs (VOST 1h43 en avant-première)

- Samedi 02 mars :

14h30 : Dilili à Paris (enfants VF 1h35)

18h00 : The guilty (VOST 1h28)

20h30 : Une part d'ombre (VF 1h34 en avant-première en présence du réalisateur Samuel Tilman qui a remporté Prix spécial police au Festival international du film policier de Beaune 2018)

Natacha Régnier et Samuel Tilman au Festival International du film policier de Beaune 2018

- Dimanche 03 mars :

14h30 : Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia (VOST 1h52 + débat animé par Mathieu Georges, professeur en section Cinéma au lycée Millet de Cherbourg en Cotentin section cinéma Millet)

18h00 : Un beau voyou (VF 1h44)

20h30 : After my death (VOST 1h53 commenté par LEE Bee-Ah, professeur de coréen et les membres des Amis de la Corée)

- Lundi 04 mars :

18h00 : Nicky Larson et le parfum de Cupidon (VF 1h45)

20h30 : La mule (VOST 1h36)

- Mardi 05 mars :

18h00 : Qui a tué Lady Winsley? (VOST 1h40)

20h30 : L'intervention (VF 1h36)

Le Festival du Polar d'Équeurdreville 2019 en pratique :

Tarifs des séances : Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 4€

Abonnement : 24€ les 5 places non nominatives ni limitées en temps

Plus de détails sur les films programmés pendant le Festival du Polar sur le site du cinéma: Le Palace.