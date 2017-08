Festival international du film de Nancy, un partenariat France Bleu

C'est la 23éme édition du Festival international du Film de Nancy. France bleu est partenaire de ce festival qui cette année met à l'honneur l'Amérique Latine.

Festival international du film de Nancy 2017 - FIFN

C'est la 23e édition du Festival international du film de Nancy du 25 août au 3 septembre 2017 avec la compétition internationale de courts-métrages et la compétition européenne de documentaires.

Qu'est ce que "Le Festival international du film de Nancy"

Avec une fréquentation de plus de 10 000 spectateurs en moyenne chaque fin d’été sur le site dont environ 3 à 4 000 spectateurs, le Festival international du film de Nancy – anciennement Aye Aye film festival puis Festival international du film Nancy-Lorraine - est un événement cinématographique nancéien reconnu. Né en 1994 sous l’impulsion d’étudiants en cinéma de l’Institut européen de cinéma et d’audiovisuel (IECA) de Nancy avec la création de l’association Aye Aye V.O., le festival s’est peu à peu étoffé et professionnalisé tout en restant profondément fidèle à ses valeurs: vous proposer à la fin de l’été un moment de cinéma différent, de qualité, original, dans la découverte, la convivialité et le partage.

Cette année le festival met à l'honneur l'Amérique Latine et a pour thématique le populisme.

Chaque année, il s'installe dans différents lieux de la capitale des Ducs de Lorraine : dans la Cour de la Manufacture, à l'Institut européen de cinéma et d’audiovisuel, au Centre d'image Lorraine, au Conservatoire régional du Grand Nancy ainsi qu’au théâtre de la Manufacture. Durant 9 jours, avec une sélection de plus de 150 films, répartis sur une centaine de séances, le festival vous invite à vivre ce moment suspendu : partager ensemble un moment de cinéma différent, original et convivial, au-delà des frontières. Ailleurs et autrement.