Toute l'équipe du film Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre, au cinéma le 14 février prochain, était réunie dimanche 4 février au cinéma Gaumont Opéra Capucines pour l'avant-première officielle, en présence de nombreux invités et de France Bleu Paris.

Tcheky Karyo (le grand-père) et Félix Bossuet (Sébastien) an) au micro de France Bleu Paris Clovis Cornillac, réalisateur de Belle et Sébastien 3, ainsi que Tcheky Karyo et Félix Bossuet. Morceaux choisis...

Clovis Cornillac, un tournage en montagne, avec des chiens, des enfants, vous réalisez et jouez, vous avez multiplié les contraintes ?

Clovis Cornillac - Je voulais faire un vrai film d'aventure

On est venus vous chercher pour ce tournage ?

Clovis Cornillac - La lecture du scénario m'a inspiré vivement

Le rôle de Joseph, le personnage de Clovis Cornillac

Joseph, ce n'est pas un personnage, c'est le mal incarné

Tcheky Karyo (le grand-père) et Félix Bossuet (Sébastien) parlent de la trilogie à laquelle ils participent depuis le début

La suite d'une histoire et une aventure formidable

Et pour finir, l'avis de Marion, une jeune spectatrice, juste à la sortie de la projection du film

Un film émouvant et très réussi

Le photo-call de Belle et Sébastien 3 © Radio France - Anne-Florence Mignot