Gagnez vos invitations pour l'avant première de "L'Ecole Buissoniére" au Kinépolis de Nancy le 2 Septembre

C'est en présence du réalisateur Nicolas Vanier que vous assisterez à l'avant première du film au Kinépolis de Nancy

"L'Ecole Buissonnière" réalisé par Nicolas Vanier et avec François Cluzet et Jean Scandel. C'est au cœur de la Sologne, en 1930, que le film prend place. Paul, un jeune orphelin citadin va découvrir la vie et la forêt accompagné par Borel, un garde-chasse réservé mais au grand cœur.

... au Kinépolis de Nancy ce 2 septembre à 18h30 pour cette avant première exceptionnelle en présence du réalisateur Nicolas Vanier. L'occasion d'échanger avec lui sur ce film plein d'émotions.

