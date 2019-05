Jouez et gagnez une nuit au festival du film romantique de Cabourg

Le 28 mai entre 06h et 09h, jouez et gagnez une nuit au Festival du Film de Cabourg

Depuis 1983, la station balnéaire de Cabourg accueille, sous l'impulsion du regretté Gonzague Saint Bris, un festival de film singulier, dédié au genre romantique. Les lauréats s'y voit remettre les Swann d'Or, en référence à Marcel Proust.

Nous vous invitons à la 33e édition du festival qui se déroulera cette année du 12 au 16 juin et sera présidée par l'actrice et réalisatrice Sandrine Bonnaire. Le 28 mai entre 06h et 09h, écoutez notre antenne et appelez nous au 01 42 30 10 10 pour gagner :

Une nuitée, petit déjeuner inclus pour 2 personnes à l’hôtel Les Bains de Cabourg le samedi 15 juin

Deux billets de train A/R Paris - Cabourg aux dates correspondantes.

La prise en charge de la gare de Caen jusqu’à Cabourg assurée par les voitures du Festival.

Deux pass cinéma pour les journées du samedi et dimanche.

Dans la section des Journées romantiques, un jury composé de personnalités du monde du cinéma décerne le « Grand Prix du Festival du film de Cabourg » pour un long métrage inédit, un jury composé de lycéens de la Région Basse-Normandie décerne, depuis 2005, le « prix de la Jeunesse », un jury composé de personnalités du monde du cinéma, de professionnels des industries techniques et de cinéphiles décerne des prix des courts métrages, enfin le prix du Public est décerné par les spectateurs ayant vu les films de la section Panorama.

On compte parmi les lauréats des années passées Naissance des pieuvres de Céline Sciamma comme prix de la jeunesse 2007, 120 battements par minute de Robin Campillo prix du public en 2017, La guerre est déclarée, de Valérie Donzelli et Laurence Anyways de Xavier Dolan Grand prix du Festival respectivement en 2011 et 2012 et Mektoub my love : canto uno d'Abdellatif Kechiche Swann d'Or du meilleur film 2018.