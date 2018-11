Kirikou et la sorcière fête ses 20 ans et ressort en copie restaurée

Il fait partie de ces films d'animation qui ne vieillissent, qui ravissent les plus jeunes génération après génération, Kirikou et la sorcière, le film de Michel Ocelot, fête ses 20 ans avec une copie entièrement restaurée à découvrir au cinéma le 26 décembre.

L'histoire

Le minuscule Kirikou naît dans un village d'Afrique sur lequel une sorcière, Karaba, a jeté un terrible sort: la source est asséchée, les villageois rançonnés, les hommes sont kidnappes et disparaissent mystérieusement. "Elle les mange", soutiennent les villageois dans leur hantise. Karaba est une femme superbe et cruelle, entourée de fétiches soumis et redoutables. Mais Kirikou, sitôt sorti du ventre de sa mère, veut délivrer le village de son emprise maléfique et découvrir le secret de sa méchanceté.

Et pour l'occasion, Kirikou s'offre pour la première fois une bande-annonce