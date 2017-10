La Circulation à Ajaccio, on change quoi après le congrès des pompiers?

Au lendemain du congrès national des sapeurs pompiers, l'heure est à la réflexion. Pour les uns "la ville a été paralysée" , pour les autres "on n'a jamais aussi bien circulé". Le maire d'Ajaccio propose une mise à plat, mais il a une petite idée.

Le centre ville d'Ajaccio retrouve cette semaine son visage habituel. Du congrès national des sapeurs pompiers, il reste quelques chapiteaux que l'on démonte. Les parkings peuvent à nouveau être accessibles aux voitures. Les voitures, justement, c'est le grand soucis d'Ajaccio. Une ville souvent embouteillée, et plus seulement aux heures de pointe. Pour permettre la tenue d'une tel évènement au cœur de la ville il a fallu supprimer un millier de place de parking. Le maire de la ville, et président de la communauté d'agglomération du pays ajaccien constate: "on nous prévoyait l'enfer qui s’abattrait sur la ville, or rien de tout ça , il faut en tirer une éxpérience".Durant le congrès les transports en commun étaient gratuits, les bus des TCA, mais aussi la navette maritime entre Ajaccio et Porticcio. 19 navettes maritimes par jour ont été proposées sur la durée du congrès, et puis il y eut aussi des parkings ouverts à l'entrée de la cité.

"Finalement les gens n'ont pas été empêchés d'amener leurs enfants à l'école ou d'aller travailler"

Laurent Marcangeli veut attendre un retour d'expérience en étudiant toutes les données au niveau de l'ensemble du pays ajaccien.

Laurent Marcangeli, après le congrès des pompiers une réflexion sur la circulation à Ajaccio. Copier

Alors si on supprime un parking en centre ville d'Ajaccio, comme le laisse entendre le maire pour faire respirer la ville. Franchement, qu'en pensez vous ?