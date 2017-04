Le cinéma Rex du Péage-de-Roussillon va déménager et doubler sa capacité

Au Péage-de-Roussillon, de part et d’autre de la voie ferrée, un cinéma peut en cacher un autre. A l’étroit dans ses locaux actuels, le Rex va déménager en 2018 pour devenir le Grand Rex, dans un bâtiment non loin de là, derrière la gare.

Le Rex, à Péage-de-Roussillon, fonctionne si bien depuis qu'il est géré par l'Union Régionale de la Fédération des Œuvres Laïques, qu'il doit souvent, comme lundi dernier, refuser des spectateurs. Pourtant, ce vénérable établissement vieux de 78 ans aurait très bien pu disparaître, alors qu’en 2009, lors du départ à la retraite de son propriétaire, il ne trouvait pas de repreneur. C'est la municipalité qui l'a racheté, le fonds de commerce étant confié à l'URFOL. Il a fallu alors engager de gros travaux, installer de nouveaux fauteuils dans les trois salles, refaire les peintures, moderniser les projecteurs.

Déjà de quoi séduire les cinéphiles, qui en plus se voient proposer une programmation variée. « C’est ce qu’on appelle le grand écart », commente Aurélien Debayle, le directeur du cinéma. « On va passer tous les films grand public, et aussi les films attendus dans le domaine art et essai. Nous sommes classés art et essai et jeune public ». L’URFOL a aussi apporté sa touche au niveau éducatif et culturel, souligne son président Antoine Quadrini : « nous avons mis en place des soirées-débats en partenariat avec des associations, développé le cinéma en direction des jeunes pendant et hors temps scolaire ». Résultat : en sept ans, la fréquentation annuelle est passée de 22.000 à 62.500 entrées.

Deux salles supplémentaires et deux fois plus de fauteuils

Un succès qui incite à passer la vitesse supérieure, puisqu'une étude de marché a mis en évidence un potentiel de 100.000 à 130.000 entrées par an. Le cinéma étant à l'étroit, il est donc prévu de le faire déménager en 2018 dans les locaux abandonnés de l'ancienne coopérative viticole, non loin de là, de l’autre côté de la voie ferrée. Des locaux qui offrent de beaux volumes, de quoi aménager cinq salles, pour un total de 750 places, le double de la capacité actuelle. Un agrandissement attendu par le public, comme Michel, venu avec ses enfants pour voir le dernier opus de « Fast & Furious ». Il a grandi ici et tout petit déjà fréquentait les salles du Rex. Mais aujourd’hui il lui arrive de devoir rebrousser chemin : « A certaines séances, il n’y a plus de place, et quand on n’a pas la possibilité de revenir, on n’a plus qu’à attendre que le film sorte en vidéo ou passe à la télé ».

Désaffectée, l'ancienne cave coopérative abritera l'an prochain le nouveau cinéma © Radio France - Jacky Page

Le permis de construire du Grand Rex sera bientôt déposé, les premiers travaux seront lancés cette année pour une ouverture courant 2018. Un investissement de 3, 8 millions d’euros financé par l’URFOL, mais aussi le centre national du cinéma, la caisse des dépôts et consignations, la région, le département, et la communauté de communes du Pays roussillonnais, qui pour l’occasion va se saisir de la compétence cinéma.