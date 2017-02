Le film ALIBI.COM à Toulouse

Philippe Lacheau et l'équipe du film "ALIBI.COM" sont venus le mercredi 1er février 2017 pour faire rire les toulousains. Projections au Gaumont Wilson et Labège, et aussi au Méga CGR de Blagnac.

Une mécanique à l'américaine

Un rire toutes les 10 secondes dans cette comédie avec Didier Bourdon, Nathalie Baye, Joey Starr, La Fouine, Chantal Ladsou, Kad Mérad, Michèle Laroque, François Xavier Ménage (LCI). Elodie Fontan, Julien Arruti, Tarek Boudali sont aux côtés de celui qui a déjà réalisé "Baby Sitting". Philippe Lacheau est allé au bout de ses délires. Les toulousains sont conquis. Au micro France Bleu Toulouse de Alban Forlot, confidences de tournage de Philippe Lacheau, Elodie Fontan et Julien Arruti