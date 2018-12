Le film "Les Fauves", tourné en Dordogne, en avant-première au Buisson-de-Cadouin

Par Théotime Roux, France Bleu Périgord

Le film "Les Fauves", avec Laurent Lafitte et Lily-Rose Depp, sera projeté en avant-première au Buisson-de-Cadouin jeudi 10 janvier 2019. Ce thriller a notamment été tourné à Trémolat et Audrix, avec le soutien financier du département et de la région.