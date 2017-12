Le film Wonder en avant-première

Wonder, avec Julia Roberts et Owen Wilson, s'annonce au cinéma le 20 décembre mais les plus curieux ont la possibilité de le découvrir en avant-première une semaine avant sa sortie.

Le film

C'est l'histoire de August Pullman, un petit garçon né avec une malformation du visage qui l'a empêché jusqu'à présent d'aller normalement à l'école. Aujourd'hui, il rentre en CM2 à l'école de son quartier. C'est le début d'une aventure humaine hors du commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, et dans la ville tout entière, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité de coeur ou à son étroitesse d'esprit. L'aventure d'Auggie finira par unir les gens autour de lui.

Les avant-premières