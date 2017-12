Le film Wonder raconté par ses acteurs

Le film Wonder, au cinéma le 20 décembre prochain, raconte l'histoire d'Auggie un petit garçon né avec une malformation du visage et qui découvre l'école. Un film bouleversant porté par Julia Roberts et Owen Wilson, les parents dans le film du jeune Auggie.

Vous avez découvert la bande-annonce il y a quelques semaines, plongez maintenant dans l'univers du film avec ses acteurs, son réalisateur et son producteur qui vous racontent quelques anecdotes du tournage