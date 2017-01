Le huitième épisode de Star Wars s'appellera "Le dernier Jedi"

Les studios Disney ont annoncé lundi que le huitième épisode de la saga Star Wars s'appellera "Le dernier Jedi". Sortie prévue le 15 décembre 2017.

Les fans de Star Wars n'ont pas raté l'information : les studios Disney ont annoncé lundi le nom du huitième épisode de la saga. Le nouveau film s'appellera Le dernier Jedi, et il sortira sur les écrans le 15 décembre.

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/BeYXdsBU2f pic.twitter.com/C1A4a1Tbrp