PHOTOS - Robert Pattinson régale ses fans à Deauville

Il a créé l'émeute sur les Planches à Deauville. Le comédien Robert Pattinson est venu recevoir un hommage du Festival du cinéma américain et présenter son nouveau film "Good Time" ce samedi. Et il en a profité pour réjouir ses nombreux fans.

Robert Pattinson est là et bien là cette année sur les planches de Deauville, pour la 43ème édition du Festival du cinéma américain. A seulement 31 ans, il a reçu un hommage du festival du cinéma américain. Et s'est prêté de bonne grâce aux jeux des selfies et des autographes pour des fans qui s'étaient déplacés en nombre.

Rendez vous honoré en 2017 !

Après son rendez vous manqué en 2015, Robert Pattinson n'avait pas pu venir présenter Life, le film d'Anton Corbjin, où il interprétait le photographe de James Dean - il était retenu à l'époque sur un tournage avec James Gray - le comédien a honoré son invitation à Deauville cette année. Rendu célèbre par son rôle de vampire romantique dans la saga Twilight, il est bien loin désormais de ce personnage. A Deauville, il a présenté samedi soir son nouveau film, « Good Time », des frères Safdie. Film dans lequel il joue le rôle d’un braqueur qui tente de sauver son frère. Mais malgré ses rôles plus durs et plus intenses, la passion de ses fans ne se dément pas… au contraire !!!

reportage sur les Planches Copier

Robert Pattinson a inauguré une cabine à son nom, comme c'est la tradition à Deauville. Et signé le livre d'or de la ville.

Robert Pattinson devant la cabine qui porte son nom sur les Planches © Radio France

Le comédien a signé le livre d'or de la ville © Radio France

Les fans aux anges !!

Cassandra et ses copines, Manon, Asia et Camille, sont venues spécialement pour voir Robert Pattinson. Autographes, selfies, photos, elles sont reparties ravies.