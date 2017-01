Le bon bilan des cinémas sarthois en 2016

Après une année 2015 plus que satisfaisante, le cru 2016 a emprunté le même chemin pour les exploitants de cinémas Sarthois. Un succès qui peut s'expliquer par la qualité des films projetés.

En 2015, c'est plus d'1.5 millions de Sarthois qui se sont retrouvés dans les salles de cinéma du département. Et sous réserve des chiffres définitifs, 2016 semble parti sur des bases similaires. "On a eu de bonnes surprises. Notamment en terme de qualité de films", analyse Luis Claro, directeur du cinéma Pathé Les Quinconces du Mans. De The Revenant qui a valu à Di Caprio son premier Oscar, à Premier Contact de Denis Villeneuve, l'année a été riche en longs-métrages de qualité.

Le record d'entrées en Sarthe est pour Zootopie, film d'animation de Disney sorti en février dernier. Une nouvelle preuve de l'engouement d'un public de plus en plus large pour ce type d’œuvres, plus seulement réservées aux enfants. Côté français, c'est Les Tuches 2 qui décroche la timbale.

Dans son style art et essai, le cinéma Les Cinéastes réalise une percée avec 22% de progression par rapport à 2015, soit un total de plus de 92 000 spectateurs. Les moments forts de l'année selon son responsable Rodolphe Pereira : Moi Daniel Blake de Ken Loach, palme d'or au festival de Cannes, Sociale de Gilles Perret (documentaire relatant l'histoire de la sécurité sociale) ou encore Captain Fantastic de Matt Ross, sorti en octobre.

Le cinéma Le Kid de la Flèche espère atteindre le record historique de 50 000 entrées sur une année, tandis que Le Palace de Sablé-sur-Sarthe se maintient autour des 35 000 tickets vendus. Et Star Wars va passer par là avant le décompte final...