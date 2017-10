Omar Sy, invité de France Bleu Lorraine pour son film Knock

Omar Sy vient présenter son dernier film Knock en avant-première à l'UGC de Ludres. Juste avant il est l'invité de France Bleu Lorraine.

Lorraine Levy, réalisatrice et les acteurs Omar Sy, Alex Lutz et Andréa Ferréol sont à l'UGC de Ludres le lundi 9 octobre 2017 à 20h15 pour présenter en avant-première le film "Knock".

France Bleu Lorraine vous offre vos places et invite Omar Sy ce lundi 9 octobre à 18h

Le film Knock (sortie au cinéma le 18 octobre 2017)

"Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une "méthode" destinée à faire sa fortune : il va convaincre la population que tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maitre dans l'art de la séduction et de la manipulation, Knock est sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux choses qu'il n'avait pas prévues : les sentiments du coeur et un sombre individu issu de son passé venu le faire chanter."