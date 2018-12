VIDEO Ouverture du complexe de cinémas NOE -Les Arches Lumière à Yvetot

Yvetot, France

Les spectateurs l'attendaient depuis presque cinq ans. Le complexe Les Arches Lumière ouvre ses portes le mercredi 19 décembre. Il prend la suite du cinéma le Drakkar au centre de la ville d'Yvetot qui lui, a fermé ses portes le mardi 18 décembre 2018.

Le groupe Noé a choisi d'ouvrir un ensemble de sept salles au lieu de quatre pour permettre aux spectateurs d'avoir plus de choix dans les films proposés. Plus de choix et plus de confort aussi puisque les salles sont équipés pour certaines de fauteuils allongeables voire même de sièges pour deux. Mais le principal c'est la nouvelle technologie utilisée pour diffuser les films : finies les bandes magnétiques, et la diffusion du son en Dolby Atmos. Le lieu choisi, la zone commerciale, avenue Micheline Ostermeyer, permet aussi une plus grande facilité de stationnement.

