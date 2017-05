A Cannes, pas question qu'une couture craque sur le tapis rouge

La styliste Aline Buffet est une incontournable du Festival de Cannes. Depuis vingt ans, elle s'occupe de retoucher, repriser ou ajuster les vêtements des stars. Elle assure un travail de qualité, en toute discrétion et en un temps record.

"On est à la bourre. On a une robe à livrer dans vingt minutes, et presque tout est à revoir !", s'exclame Aline Buffet. Dans son atelier non loin de l'hôtel Mariott, le stress est palpable. Une robe noire est installée sur un mannequin de bois. Aidée par deux couturières, la styliste pique des dizaines d'épingles sur le buste, tandis que deux autres filles sont à genoux par terre, en train de raccourcir l'ourlet. La robe ne sera pas seulement portée sur les marches du tapis rouge le soir-même, mais aussi lors des différentes séances photos prévues l'après-midi.

Les retouches sont souvent faites dans l'urgence. Elles doivent être solides et invisibles. © Radio France - Célia Bertholet

Pas le droit à l'erreur

Lorsqu'elles sont appelées, les couturières se rendent dans les chambres d'hôtel, elles prennent les mesures du vêtement à ajuster directement sur les stars, et repartent à l'atelier. Tout doit être parfait malgré l'urgence, car il n'y a pas d'essayage après livraison.

Ca doit aller. Point final - Aline Buffet

L'atelier d'Aline Buffet: une référence chez les stars et les grandes marques depuis 20 ans © Radio France - Célia Bertholet

La discrétion avant tout

Le nom des clients de l'atelier d'Aline Buffet est confidentiel. Les couturières s'occupent elles-mêmes des livraisons, et doivent soigneusement cacher les vêtements qu'elles transportent. La discrétion et la retenue sont également exigées face aux stars.

Maeva, l'assistante d'Aline Buffet, reste très évasive lorsqu'on lui demande un souvenir ou une anecdote : "C'est toujours particulier, car on entre dans leur intimité. Il arrive par exemple qu'on nous demande d'aller dans la chambre de la personne, et qu'elle soit encore en caleçon... Mais comme nous devons les habiller, on a l'habitude, on ne fait plus attention."

Aline Buffet (au centre) et son assistante Maeva (à droite) © Radio France - Célia Bertholet

Une bonne hygiène de vie pour mieux gérer le stress

Durant le Festival de Cannes, Aline Buffet et son équipe peuvent être appelées à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et parfois, les commandes s'enchaînent. Chaque minute de sommeil qui peut être récupérée dans la journée est précieuse. Et Maeva, l'assistante, l'avoue : pendant la quinzaine, les couturières comptent les jours.