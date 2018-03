Le Palace d'Équeurdreville-Hainneville dans la Manche organise la 6ème édition du Festival du Polar, une semaine d’émotions, de frissons et de suspense à vivre confortablement installé dans la salle du cinéma Le Palace.

Équeurdreville-Hainneville, France

Au programme du Festival du Polar 2018 vous pourrez visionner des films du box-office, des avant-premières, des films en exclusivités dans le Cotentin. Fort du succès des éditions précédentes et pour satisfaire tous les publics, l’équipe du cinéma Le Palace propose des projections pour les jeunes, pour les accros de la VOST (Version Originale Sous-titrée) et pour ceux qui préfèrent les Version Françaises (VF). Cette année encore Polar au Palace propose une grande diversité quant au style et aux origines des films : des films français, américains danois, suédois, allemand, autrichien, italien, tunisien, belge, arménien, espagnol ou portugais…tous, des films noirs, à énigme, des thrillers.

Au programme du Festival du Polar 2018 au cinéma Le Palace d'Équeurdreville-Hainneville :

Quelques moments forts de Polar au Palace :

Mercredi 4 avril à 21h :

En exclusivité le film Mémoires du 304 suivi d’un échange avec le réalisateur Pascal Luneau présent dans la salle.

Jeudi 5 avril à 20h30 :

Projection du film documentaire Ni juge ni soumise suivi d’un débat en présence de juges du tribunal de Cherbourg en Cotentin.

Samedi 7 avril à 21h :

En avant-première, le film français Et mon cœur transparent en présence des réalisateurs Raphaël et David Vital-Durand.

Dimanche 8 avril à 14h :

Projection du film en version restaurée L’ultime razzia de Stanley Kubrick suivi d’une présentation par Estelle Riout, professeur section Cinéma du lycée Millet.

Lundi 9 avril à 20h30 :

En avant-première, le documentaire Prise d’otages à Nantes suivi d’un débat avec des représentants de la police, du monde judiciaire et de journalistes de Cherbourg-en-Cotentin.

Pour connaitre tous les films programmés pendant le Festival du Polar, rendez-vous sur le site du cinéma: Le Palace.

Tarifs des séances : Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €. Abonnement : carte 5 places - 4,80 € (tarif normal) - 3,50 € (réduit).

Dans le cadre de Polar au Palace, une rencontre avec un auteur de romans noirs et policiers, Alexis Ragougneau, est organisée vendredi 6 avril à 18h à la Bibliothèque Jacques Prévert ainsi qu’une séance de dédicaces à la librairie RYST samedi 7 avril de 10h à 13h.

Une "Murder-party" est organisée mercredi 4 avril à 14h, aux Bains Douches, rue des Résistants à EqueurdrevilleHainneville.

"Lady Grace : un assassin à la Cour" est un jeu d’énigmes qui s'adresse aux ados. Par équipes de 5, ils doivent relever des défis qui donneront accès à des indices pour résoudre l’énigme. Le jeu dure environ 2 heures et sera suivi d’un goûter.

Renseignements aux Bains Douches au 02 33 53 96 46