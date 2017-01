QUIZ - Connaissez-vous bien les comédies musicales ?

À l'occasion de la sortie en France du film musical "La La Land", mercredi 25 janvier, révisez les classiques de la comédie musicale grâce à notre quiz.

Si vous aimez les comédies musicales, vous êtes forcément au courant de la sortie mercredi 25 janvier de La La Land, avec Emma Stone et Ryan Gosling. Dans ce film couronné aux Golden Globes et favori pour les Oscars, le réalisateur Damien Chazelle fait chanter et danser les deux stars du cinéma américain, qui incarnent une aspirante actrice (Mia) et un pianiste de jazz (Sebastian) qui se rencontrent sur une route de Los Angeles... et tombent amoureux.

Le film est considéré comme un hommage aux classiques de la comédie musicale. L'occasion parfaite pour tester vos connaissances dans ce domaine, avec notre quiz.