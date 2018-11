Rémi sans famille, retour en images sur le tournage du film

Ce sont les paysages variés et spectaculaires du Sud-Ouest, en particulier l'Occitanie et l'Aubrac, qui ont séduit l'équipe du film et qui contribuent à son ambiance. Avec Antoine Blossier, le réalisateur, Daniel Auteuil (Vitalis), Romain Lacourbas, directeur de la photographie, Sébastien Inizan, chef décorateur, Maleaume Paquin (Rémi), Jonathan Zaccaï (M.Barberin)

L'histoire

Rémi sans famille, adaptation du célèbre roman d’Hector Malot, retrace les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. À l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. À ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque, découvrir avec l’aide de Vitalis que sa voix a le don d’émouvoir ceux qui l’entendent et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines…