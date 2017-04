Rencontre avec : Gérard Jugnot

Le 23 mars dernier, Gérard Jugnot était de passage à Strasbourg pour présenter en avant-première son onzième film en tant que réalisateur : "C'est beau la vie quand on y pense". A cette occasion, France Bleu Alsace est allée pour vous à la rencontre de ce monument du cinéma français.

Caroline Paul est allée à la rencontre de Gérard Jugnot au lendemain de l'avant-première strasbourgeoise de son dernier film (sortie le 12 avril) : "C'est beau la vie quand on y pense".

Gérard Jugnot, en toute simplicité © Radio France - Caroline Paul & David Talec

Caroline Paul : Gérard Jugnot, jusqu'ici tout se passe bien ?... Votre séjour en Alsace, le vignoble, les châteaux, ce qu'on a dans les assiettes ?...

C.P. : Une belle rythmique, un équilibre entre les rires et l'émotion - grâce à vous parce que vous réalisez et vous jouez dans ce film - mais aussi portée par François Deblock, un vrai coup de cœur pour vous ?...

C.P. : François Deblock, un acteur prometteur en effet, dans "c'est beau la vie quand on y pense", et chez vous, Gérard Jugnot, comment elle est née l'idée de ce film ?

C.P. : Vous êtes sensible à des causes nobles telles que les clowns qui interviennent dans les hopitaux auprès des enfants, d'où cet équilibre de vie, toujours entre rire et peine ?...

Gérard Jugnot à Strasbourg © Radio France - David Talec

C.P. : Un joli mélange entre le rire et l’émotion… et félicitations aussi pour la BO qui rythme bien le film… Bernard Lavilliers, Bob Dylan ou Mickey 3D qui donne le titre « C’est beau la vie quand on y pense… »…

C.P. : Une musique bien choisie et bien présente… On sent que la vie vous inspire Gérard Jugnot... L’actualité aussi… là c’est la Bretagne qui vous a inspiré, et en ce qui concerne l’Alsace… Ça vous évoque quoi ?...

C.P. : Et c’est peut-être aussi pour ça que c’est un film France Bleu ?...

Gérard Jugnot à Strasbourg © Radio France - David Talec

C.P. : Vous nous avez confié tout à l’heure avoir dégusté de la choucroute et des bretzels… Parmi les grands classiques, les Dampfnüdel, ça vous parle ?...

C.P. : Et lors de l’avant-première (le 23 mars dernier)… de belles réactions de la part du public…, On parle de « régal » et comme vous nous avez confié que vous êtes gourmand…

Caroline Paul : Un plaisir devant ce film « C’est beau la vie quand on y pense… » … le mot de la fin, Gérard Jugnot…, pour les spectateurs présents ou futurs, s’ils ont apprécié le film, c’est quoi le conseil ?...

"C'est beau la vie quand on y pense" un film de et avec Gérard Jugnot, sorties en salles le 12 avril !