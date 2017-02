Rencontre avec : Guillaume Canet & Rodolphe Lauga

C'était au début du mois de janvier dernier. Guillaume Canet et son co-auteur Rodolphe Lauga étaient de passage dans le Grand Est afin de présenter en avant première leur nouveau film "Rock N Roll". France Bleu Alsace est allée à leur rencontre à cette occasion.

Le dernier film de Guillaume Canet (coécrit avec Philippe Lefebvre et Rodolphe Lauga) ne sort que le 15 février prochain. Mais l'acteur-réalisateur-scénariste (et bien d'autres cordes à son arc) était de passage dans le Grand Est au début du mois de janvier dernier pour présenter sa comédie (très réussie) au public alsacien.

De gauche à droite : Rodolphe Lauga, Marion Cotillard & Guillaume Canet © Maxppp - PQR/NICE MATIN

Lui et son coauteur Rodolphe Lauga ont accepté de nous recevoir au lendemain de cette avant première qui a ravi les chanceux spectateurs présents. Une entrevue autour d'un thé, au matin et en toute simplicité que nous vous proposons de retrouver en intégralité via le lien ci-dessous :

La bande-annonce de "Rock N Roll", sortie le 15 février :