Revoir l'interview d'Ary Abittan et Philippe de Chauveron pour le film "A Bras Ouverts"

Comédie irrésistible avec un casting de haute voltige. C'est au programme de la dernière réalisation de Phillipe de Chauveron.

Le Pitch

Figure de la scène littéraire et médiatique française, Jean-Etienne Fougerole est un intellectuel humaniste marié à une riche héritière déconnectée des réalités. Alors que Fougerole fait la promotion dans un débat télévisé de son nouveau roman « A bras ouverts », invitant les plus aisés à accueillir chez eux les personnes dans le besoin, son opposant le met au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans son ouvrage. Coincé et piqué au vif, Fougerole prend au mot son adversaire et accepte le challenge pour ne pas perdre la face. Mais dès le soir-même, on sonne à la porte de sa somptueuse maison de Marnes-la-coquette… Les convictions des Fougerole vont être mises à rude épreuve !

Elsa Zylberstein et Christian Clavier au casting de "A Bras Ouverts" - SND Films

La Bande Annonce

Ary Abittan et Phillipe de Chauveron sont passés par les studios de France Bleu Lorraine...

Quelques heures avant l'avant première à l'UGC Ciné Cité de Ludres, l'acteur et le réalisateur se confiaient, avec le sourire, bien évidemment :