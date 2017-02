Revoir l'interview de Guillaume Canet sur France Bleu Lorraine pour Rock'n'roll

Que se passe-t-il dans la vie d'un acteur de 40 ans ? Réponse dans le film de Guillaume Canet, sur vos écrans dès le 15 Février.

Le Pitch

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux.. Sur un tournage, une jolie comédienne de 20 ans va le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu’il n’est pas très « Rock », qu’il ne l’a d’ailleurs jamais vraiment été, et pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans la «liste» des acteurs qu’on aimerait bien se taper… Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne, ses chevaux, lui donnent une image ringarde et plus vraiment sexy… Guillaume a compris qu’il y a urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage.

La Bande Annonce

Au cours de la promo du film, les acteurs se sont livrés à une bataille sans merci sur les réseaux sociaux... Marion Cotillard endormie dans le TGV, Guillaume Canet pendant une soirée déguisée... Et cette folle ambiance s'est arrêté par les studios de France Bleu Lorraine quelques heures avant l'avant première à l'UGC CinéCité de Ludres...

Retrouvez l'interview de Guillaume Canet sur France Bleu Lorraine