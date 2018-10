Le feuilleton quotidien de France 2, diffusé chaque soir à 20h40 en partenariat avec France Bleu, cherche des femmes et des hommes pour de la figuration. Les tournages ont tous lieu autour de Montpellier.

Montpellier, France

Pour la série quotidienne diffusée par France 2 "Un si grand soleil" avec Gabrielle Lazure et Jeremy Banste, tournée à Montpellier et alentours,

la production recherche de nombreux figurants et figurantes : hommes et des femmes, tous profils et tous âges à partir de 16 ans révolus, pour de la figuration.

Les conditions :

- Aucune expérience exigée, toutes professions bienvenues.

- Candidatures locales uniquement (Occitanie/Hérault et Gard).

- Rémunération à la journée au tarif syndical audiovisuel.

Les comédiennes/comédiens professionnels de la région sont également invités à s’inscrire, les profils seront consultés par l’équipe de casting rôles.

Pour postuler, les personnes intéressées peuvent dès à présent envoyer leurs photos et références, via le site site figurants.com.

Seules les personnes retenues seront contactées. Bonne chance !