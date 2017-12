Nancy, France

Brillantissime, le premier film de Michèle Laroque est projeté en avant-première à l'UGC Saint-Jean, 54 rue Saint Jean à Nancy le mardi 12 décembre 2017 à 20h. L'actrice - réalisatrice rencontrera le public après la séance. Brillantissime est un film France Bleu.

Michèle Laroque est notre invitée pour présenter son film Brillantissime ce mardi 12 décembre sur l'antenne de France Bleu Lorraine vers 18h.

Le film Brillantissime

Un film de et avec Michèle Laroque avec notamment Kad Merad, Gérard Darmon et Pascal Elbé, entièrement tourné à Nice. Sortie officielle au cinéma le 17 janvier 2018.

Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un beau mari et une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n’a plus d’autre choix que celui de se reconstruire... et ce n’est pas simple avec une mère tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales