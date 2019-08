Des offres de Pôle Emploi et des poste de maçons pour Thiviers

Pôle Emploi

24034 - ALE TERRASSON 090ZNVV Nettoyeur / Nettoyeuse de locaux K2204 PLAZAC (24) SAI 11 01 MOIS

24006 - ALE NONTRON 090VDXX Agent / Agente d'exploitation des réseaux d'assainissement K2301 EXCIDEUIL (24) CDI 14

24006 - ALE NONTRON 090VDWY Agent / Agente de réseau d'eau potable K2301 EXCIDEUIL (24) CDI 14

24007 - ALE SAINT-ASTIER 090VDYY Agent / Agente de réseau d'eau potable K2301 RIBERAC (24) CDI 14

24007 - ALE SAINT-ASTIER 090VDPB Agent / Agente de sécurité K2503 ST ASTIER (24) CDD 14 24 MOIS

24011 - ALE PERIGUEUX LITTRE 090XGQD Comptable clientèle M1203 MARSAC SUR L ISLE (24) CDD 13 12 MOIS

24007 - ALE SAINT-ASTIER 090ZGYH Secrétaire comptable M1608 ST ASTIER (24) CDD 11 24 MOIS

24011 - ALE PERIGUEUX LITTRE 091BHWY Technicien / Technicienne réseau informatique M1810 PERIGUEUX (24) CDI

24006 - ALE NONTRON 090XSCN Conducteur(trice) engins manut motorisé à conducteur porté N1101 EXCIDEUIL (24) CDD 13 02 MOIS

2ème offre

Une entreprise de Thiviers recherche un maçon qualifié ayant si possible le permis B et C, ainsi qu'un marbrier laçon ayant également, si possible le permis B et C

Contact : 05.53.62.37.08 ou 06.62.83.70.12