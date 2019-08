L'emploi du jour

Forum de recrutement ce jeudi à St Yrieix la Perche pour la saison de la cueillette des pommes et infos sur la ligne pomme

Forum de recrutement pour la cueillette de pommes

Le jeudi 29 août, de 9 à 13 heures à l'espace Ferraud à Saint-Yrieix-la-Perche. Avec les arboriculteurs du bassin de Saint-Yrieix, l'agence Pôle emploi de Saint-Yrieix, l'ANEFA Limousin et l'OFII. 1.000 postes sont à pourvoir pour septembre et octobre.

Ligne Pomme

La "ligne pomme" est ouverte depuis ce lundi. Entièrement dédiée à la recherche de près de 1.000 saisonniers motivés, l'ANEFA et pôle emploi sont en partenariat dans cette action. "Un moyen d'être plus efficace", explique Valérie Laffargue, la directrice de l'association en Dordogne. Ce sont précisément 980 postes qui sont à pourvoir, tous concentrés au Nord-Est du département, dans la zone d'appellation "pomme du limousin". Pour postuler, "il n'y a pas de profil particulier", précise Jessica Beriot. La jeune femme, gestionnaire du service emploi et chargée de la "ligne pomme" à l'ANEFA,"recherche surtout des gens motivés". Mais il faut tout de même noter que "l'emploi est assez physique", précise Valérie Laffargue. Il est rémunéré au smic pour 35 heures de travail par semaine. Pour contacter la ligne pomme : 05.53.35.88.19, du lundi au vendredi de 9h à 12h puis de 13h30 à 16h30.

Sud du département

La recherche de saisonniers ne concerne pas que le Nord-Est de la Dordogne. Plus au Sud du département, dans le bergeracois notamment, les producteurs sont eux aussi à la recherche de saisonniers pour la période mi-septembre mi-octobre. C'est le cas de Sylvain Rooy, arboriculteur à Gardonne. Il lui manque encore une quinzaine de saisonniers. Si vous êtes intéressés, vous pouvez le contacter au 06.74.82.72.74.