08 mars 2019 lancement du concours "ENTREPRENEURES DE TALENT"

France Bleu Mayenne encourage l'entrepreneuriat féminin.Vous comptez mesdames et vous êtes un vrai moteur de notre territoire alors osez et foncez !

A l'initiative de la délégation départementale du Droit des femmes et de l'égalité entre le hommes et les femmes, ce concours est porté par la CMA des Pays de la Loire, en partenariat avec la Caisse de dépôt et de consignation et de la DIRECCTE ( Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi).

Qui peut concourir ?

Toutes les cheffes d'entreprises si :

Immatriculation après le 1er janvier 2008. Exercice comptable d'un an minimum. 50 salariés maximum (ETP).

Toutes les formes juridiques .

. Toutes les activités : artisanales,commerçantes,agricoles,artistes et auteurs et professions libérales.

3 Catégories

Jeunesse : avoir moins de 30 ans et un exercice comptable complet à présenter.

: avoir moins de 30 ans et un exercice comptable complet à présenter. Audace : L'audace est prise en compte en fonction du profil de la candidate.

: L'audace est prise en compte en fonction du profil de la candidate. Innovation : C'est le caractère innovant dur projet/produit qui prime (innovation sociale, environnementale, RH, commerciale, technologique...)

Les candidates s'inscrivent, elles-mêmes, dans l'une des 3 catégories.

Inscription

Vous avez jusqu'au 30 juin 2019 pour déposer votre dossier.

Pour vous inscrire c'est ici

Et après l'inscription?

Il y aura un audit de 15 minutes à peu près, devant quelques personnes pour exposer le projet de l'entreprise, vos ambitions, la compta...Le jury est assez mixte, il y a tous les métiers représentés. C'est très simple il ne faut pas avoir peur.

Prix

La remise des trophées se déroulera le 03 octobre.

Ce concours est doté de 3 prix de 2000€ chacun dans les 3 catégories.

Un prix régional sera aussi organisé avec une remise des Prix fin novembre.

Petit retour sur l'édition 2018

Elles étaient sept candidates.

Florence ANKRI : Les savons de Raphaël à Mayenne

Vanessa CIVE : Vanessa studio à Craon

Marion HURBIN : PILM innovations, agence conseil en communication et en usage des technologies émergentes à Laval

Aurélie POMMERAIE : ORELIE Bijouterie à Craon

Corinne ROUSSEAU : coaching équin à St Céneré

Ludivie SENET : La petite Germinoise, St Germain le Fouilloux

Claire WARROT : Gogogamelle livraison de plats à domicile et sur le lieu de travail

Les lauréates 2018 :

PRIX INNOVATION : Florence ANKRI : Les savons de Raphaël à Mayenne

Création , production et consommation local.Fabrication de savons de qualité avec des produits naturels, bio et locaux.

Elle a depuis développé une gamme zéro déchet.

PRIX AUDACE : Aurélie POMMERAIE : ORELIE Bijouterie à Craon

A 32 ans après plusieurs vies

J'ai toujours eu besoin de prouver que j'étais capable de changer,d'évoluer et de ne pas être enfermée dans un carcan

Travailler pour soi et avec des salariés c'est une petite performance sur un territoire rural car cela permet de faire vivre l'économie locale et en plus de se dire que l'on contribue à l'embellissement des bourgs et à la vie de la commune

Etre commerçant,c'est exigeant,c'est chronophage mais c'est surtout très riche sur le plan personnel!

Depuis plus d’un an, Aurélie Pommeraie a franchi un autre cap en devenant membre élu de la CCI de la Mayenne, ce qui lui permet aussi de regarder l’économie locale par un autre prisme.

(Elle a déposé son dossier) car trop de femmes restent cachées et n'osent pas en se disant que ce n'est pas la priorité dans le foyer. Les femme ont la légitimité d'entreprendre

PRIX JEUNESSE : Ludivie SENET : La petite Germinoise, St Germain le Fouilloux

Du haut de ses 25 ans, Ludivine , apprentie (meilleure apprentie de France 2011 en vente) puis salariée, tient sa boulangerie de main de maître.

A la question pourquoi avoir concouru à ENTREPRENEURES DE TALENT, Ludivine répond sans hésiter :

Je pense avoir du Talent dans la mesure où je sais ce que je veux, je sais où je veux aller et je pense savoir ce qui est bien pour les clients. Le plus dur c’est quand on a des idées et qu’on ne peut pas les mettre en pratique. Gagner un salaire ce n’est pas suffisant à mes yeux, il faut prendre du plaisir.

Alors lancez vous mesdames, on attend vos dossiers !

Partenaires

Bouge ta boîte, CCI Mayenne, Réseau entreprendre, Agricultures & territoires Chambre agriculture Mayenne, Chambre des métiers et de l'artisanat Pays de la Loire, Groupe caisse des dépôts, BNP PARIBAS.