100 gestes pour la planète avec France Bleu Besançon et l'école primaire de Cussey-sur-l'Ognon

France Bleu Besançon et le CLEMI de Besançon s’engagent pour l'environnement aux côtés des écoles du secteur de Besançon. Les enfants vous proposent quelques petits gestes simples pour sauver la planète.

100 gestes pour la planète avec l'école de Cussey-sur-l'Ognon et France Bleu Besançon

Besançon, France

France Bleu Besançon et le CLEMI (Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information) du rectorat de Besançon s’engagent aux côtés de plusieurs écoles primaires du secteur de Besançon pour l’environnement. Les enfants ont travaillé dans leur classe pour trouver quelques petits gestes simples et importants pour prendre soin de la planète. Les 25 premiers gestes de notre série nous sont proposés par les CM1-CM2 de l'école primaire de Cussey-sur-l'Ognon.

Une fois de plus, France Bleu, service public, acteur de son territoire.

L'édito de Sylvain Potier, Professeur des écoles à Cussey-sur-l’Ognon

"Proposé par le CLEMI (centre pour l’éducation aux médias et à l’information), ce projet de France Bleu Besançon, « Nos 100 gestes pour la planète », a tout de suite retenu mon attention d’enseignant ; offrir aux élèves du primaire la possibilité de s’exprimer sur les ondes d’une radio avec une forte audience, voilà qui va donner de la perspective aux apprentissages!

J’ai trouvé dans ce projet un moyen concret de travailler l’EDD (éducation au développement durable), l’oral, l’écrit (ce qui est dit doit être préparé…) et une véritable éducation aux médias.

La proposition a été accueillie avec enthousiasme par l’ensemble des élèves qui se sont investis dans ce travail… Un mois plus tard, ils avaient la chance de découvrir les locaux de France Bleu Besançon, de s’enregistrer dans un studio et de faire connaissance avec le monde de la radio grâce à une visite des studios, des locaux techniques, de la salle de rédaction et aux échanges avec les différents intervenants. Un beau projet !"

La classe de CM1-CM2 de Cussey-sur-l'Ognon nous présente ses 25 gestes pour la planète

"Je prends soin de mon matériel pour moins gaspiller." - Lisa

Lisa et son geste pour la planète Copier

"Je vais à pied à l'école au lieu d'y aller en voiture." - Anaïs

Anaïs et son geste pour la planète Copier

"Je construis des cabanes à insectes, et sème des plantes mellifères." - Emelyne

Emelyne et son geste pour la planète Copier

"Je coupe le chauffage quand les températures remontent." - Alice

Alice et son geste pour la planète Copier

"Je prends des petites parts et me ressert si j'ai encore faim." - Kalycia

Kalycia et son geste pour la planète Copier

"Je construis des cabanes à oiseaux pour leur mettre des réserves de nourriture et de graines pour l’hiver." - Maé

Maé et son geste pour la planète Copier

"J'ai des moutons dans le jardin plutôt que de passer la tondeuse." - Léonie

Léonie et son geste pour la planète Copier

"J'éteins les lumières dans les pièces que je quitte pour ne pas gaspiller l'électricité." - Jeanne

Jeanne et son geste pour la planète Copier

"Je prends des douches courtes plutôt que des bains pour ne pas gaspiller l'eau." - Capucine

Capucine et son geste pour la planète Copier

"Je coupe le robinet quand je me brosse les dents." - Enzo

"Je coupe le robinet quand je me brosse les dents." - Enzo

"Je ne froisse pas le papier que je jette au tri, pour ne pas prendre trop de place dans la poubelle." - Tolga

Tolga et son geste pour la planète Copier

"J'écrase les bouteilles et les cartons pour éviter les allers retours des bennes." - Isaac

Isaac et son geste pour la planète Copier

"Je donne les peaux de légumes aux poules pour faire moins de sacs poubelles." - Maxence

Maxence et son geste pour la planète Copier

"Je recycle les ampoules dans les bacs des magasins." - Emile

"Je recycle les ampoules dans les bacs des magasins." - Emile

"Je débranche ma tablette quand elle est chargée pour ne pas dépenser d'électricité." - Océane

Océane et son geste pour la planète Copier

"J'accueille les hérissons dans mon jardin pour en prendre soin." - Théo

Théo et son geste pour la planète Copier

"J'éteins les appareils électroniques et électriques en veille au lieu de les laisser allumés." - Andréa

Andréa et son geste pour la planète Copier

"J'ouvre les volets au lieu d'allumer la lumière." - Mattéo

"J'ouvre les volets au lieu d'allumer la lumière." - Mattéo

"A la maison, on a installé une cuve à eau pour arroser le potager." - Romane

Romane et son geste pour la planète Copier

"Quand je fais les courses, je prends des choses pas trop emballées dans du plastique." - Albane

Albane et son geste pour la planète Copier

"J'aide mes parents à désherber pour ne pas utiliser de produits chimiques." - Tatiana

Tatiana et son geste pour la planète Copier

"Je ramène les boites de médicaments à la pharmacie pour qu'elles ne polluent pas." - Héléna

Hélèna et son geste pour la planète Copier

"J'écris des deux côtés des feuilles pour ne pas gâcher des arbres." - Tristan

Tristan et son geste pour la planète Copier

"Je réutilise et recycle les cartons au lieu de les jeter." - Enzo

Enzo et son geste pour la planète Copier

"Je jette le maximum de déchets au compost et pas dans la poubelle." - Marwa

Marwa et son geste pour la planète Copier