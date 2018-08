Les plus grands pianistes du monde vous donnent rendez-vous du 17 au 23 août au Touquet-Paris-Plage !

Comme à son habitude, la saison estivale se terminera de la plus belle des manières au Touquet-Paris-Plage. Pour la 10ème édition, des artistes et pianistes de renommée internationale démontreront leur talent dans le cadre des Pianos Folies. Cet événement musical, devenu l’un des 4 événements majeurs du Touquet-Paris-Plage, rythmera la station du 17 au 23 août prochain. Ce ne sont pas moins de 150 artistes qui seront accueillis pour 60 concerts donnés. Ce festival de Musique Classique, unique en son genre, se veut ouvert à tous les publics. Venez partager des émotions à travers un univers musical exceptionnel avec les plus grands pianistes du moment et dans un esprit festif et de rencontres inoubliables. Les concerts se dérouleront dans des lieux particulièrement spectaculaires qui ajoutent leur note de charme aux « Pianos Folies » et permettent de découvrir le patrimoine de la station. De quoi passer un agréable été en musique !

Yvan OFFROY Directeur et concepteur des Pianos Folies

10 ANS DE FIDELITE A la conception d’un festival ouvert aux plus grands artistes internationaux, accueillis dans les plus prestigieuses scènes du monde, et qui se donnent rendez-vous au Touquet-Paris-Plage pour partager les émotions de la Musique Classique à travers des dizaines de concerts dans la magie des lieux emblématiques de la station élégante de la Côte d’Opale. A la volonté de vous présenter cette nouvelle génération de pianistes que sont les jeunes talents. 10 à 20 jeunes talents, chaque année, ont toujours su vous captiver et vous émerveiller par leur jeu subtil, inventif et toujours avec une splendeur sonore. A la Folie, sans Folie, pas de création, pas de questionnement. Loin des salles officielles nous avons essayé une approche plus ludique, plus décalée, plus innovante de la Musique Classique en y associant tous les arts la danse, le théâtre, le cinéma, la peinture, la littérature, le chant …. A ceux qui nous ont fait confiance dés le début, en premier lieu la Municipalité du Touquet ,la Région, le Département , nos Mécènes et Partenaires. A notre cher public, les jeunes et les moins jeunes, les mélomanes, les néophytes, les touristes de passage . Bien sur, aux Touquettois, aux Amis du Festival, aux Habitants de notre belle Région, mais surtout aux Festivaliers qui viennent parfois de très loin et qui contribuent ainsi à la fois à notre économie touristique mais encore à l’esprit festif de notre Festival. Nous vous attendons nombreux pour faire la fête aux 10 ans des Pianos Folies.

Au Programme:

Vendredi 17 août

Dans la journée - Animation Macadam Piano

Gratuit

11h I Hôtel Barrière Le Westminster Le Touquet****

Classique en Jazz

DIMITRI NAIDITCH

Bach - Mozart - Schubert - Chopin - Liszt - Tchaikovski - Rachmaninov

Tarif : 10€

15h30 I Festival Off - Rang-du-Fliers - CHAM

NICOLE LASSON

Gratuit

20h I Centre Culturel de l’Entente Cordiale Château d’Hardelot

ALEXEI GORIBOL & BOGDAN VOLKOV

Desyatnikov - Britten - Schumann

Tarif : 12€

Samedi 18 août

11h l Poste

MACADAM PIANO

Gratuit

11h l Festival Off

Montreuil-sur-Mer - Eglise Saint Josse du Val

ENSEMBLE PHILEAS

Mozart - Debussy

Tarif : 10€

15h30 l Hôtel Barrière Le Westminster

Le Touquet****

EVELYNE BEREZOVSKY

Chopin - Messiaen - Rachmaninov - Ravel

Tarif : 10€

17h l Animation plage

MACADAM PIANO

Gratuit

20h30 l Salle des Quatre Saisons

ANDREÏ KOROBEINIKOV

Beethoven

Tarif : de 10€ à 40€

Dimanche 19 août

Dans la journée - Animation

MACADAM PIANO

Gratuit

11h l Casino Barrière

Dans le cadre de l’exposition de voitures anciennes et de collection (TAC)

JEAN-BAPTISTE FLEUR

Beethoven - Mendelssohn - Bartok - Schumann

Gratuit

15h30 l Au Musée

JEAN-PHILIPPE SYLVESTRE

En partenariat avec Jardins en Scène

Liszt - Tchaïkovsky - Bach - Beethoven

Mathieu - Balakirev

Gratuit

17h30 l Hôtel de ville

NADEJDA OFFROY-SAKOVITCH

Conte Musical «Pour faire le portrait d’un oiseau»

Poème de Jacques Prévot

Gratuit

20h30 l Salle des Quatre Saisons

MIKHAÏL RUDY

Bach - Wagner - Janacek - Stravinski

Tarif : de 10€ à 40€

Lundi 20 août

Dans la journée - Animation

MACADAM PIANO

Gratuit

11h l Poste

GATSBY MUSIC

Gratuit

11h l Festival Off - Hesdin - Eglise Notre Dame

JONGDO AN

Couperin - Chopin

Tarif : 10€

15h30 l Hôtel de ville

Piano et Peinture

JEAN-PAUL GASPARIAN & JEAN-PIERRE BLANCHARD

Debussy - Ravel - Chopin

Tarif : 10€

20h30 l Salle des Quatre Saisons

Rachmaninov - Ravel - Arensky

Tarif : de 10€ à 40€

Mardi 21 août

Dans la journée - Animation en ville

PIANO ROUGE DE FRÉDÉRIC LAVERDE

Gratuit

11h l Le Manoir Hôtel Le Touquet***

TRISTAN PFAFF

Liszt - Beethoven - Bellini

Tarif : 10€

11h l Festival Off - Etaples-sur-Mer -

Chantier de construction navale

LUCIENNE DESCHAMPS & FRANCOIS MARTIN

Poésie & Piano :

«ARAGON L’ENCHANTEUR»

Tarif : 10€

15h30 l’Eglise Sainte Jeanne d’Arc

Les Grandes voix de l’Opéra russe

MARAT GALI - OLGA GURYAKOVA - OLEG RYABETS

Accompagnés au piano par ANNA RACKHMAN

Tarif : 10€

20h30 l Salle des Quatre Saisons

KHATIA BUNIATISHVILI

Brahms - Tchaïkovsky - Liszt

Tarif : de 10€ à 40€

Mercredi 22 août

Dans la journée - Animation au Parc Equestre

PIANO ROUGE DE FRÉDÉRIC LAVERDE

Gratuit

11h l Club House du Golf

ELENA TARASOVA

Les illusions sonores - Le Collage

Tarif : 10€

15h30 l’Hôtel de ville

SIMON ADDA-REYSS - EVELYNE BEREZOVSKY & VICTORIA SHERESHEVSKAYA

Création mondiale

Liszt - Debussy - Saint Saens - Tchaïkovsky

Rachmaninov - Ravel

Tari20h30 l Salle des Quatre Saisons

BORIS BEREZOVSKY

Balakirev - Chopin - Scriabine – Rachmaninov

Tarif : de 10€ à 40€f : 10€

Jeudi 23 août

12h30 l’Hôtel Barrière Le Westminster Le Touquet****

DÉJEUNER DE GALA DU 10ÈME ANNIVERSAIRE

