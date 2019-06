10ème édition du Festival Hop Hop Hop qui fera de Metz une scène à ciel ouvert du 11 au 14 juillet

Pour sa 10ème édition, le festival Hop Hop Hop va transformer toute la ville de Metz en véritable scène à ciel ouvert avec France Bleu Lorraine du 11 au 14 juillet. 28 compagnie et 33 spectacles pour illustrer tous les arts de la rue... et c'est gratuit !

Metz, France

Festival international du spectacle à ciel ouvert

Des dizaines d'artistes de tous horizons viendront transformer le centre ville de Metz en une scène où toutes les folies seront possibles...

Calixte De Nigremont, le Maître de cérémonie, la Töy Party qui vient s'amuser, les Colors Wheels qui vous mettront plein de lumières dans les yeux... la liste est évidemment non exhaustive et vous fera passer des moments magiques, féériques, drôles, émouvants, burlesques... des plus petits aux plus grands, tout le monde va dire "Hop, Hop, Hop... on y retourne !!!"

Le festival Hop Hop Hop est l'un des plus grands rendez-vous des arts de la rue internationaux.

Le festival international du spectacle à ciel ouvert Hop Hop Hop, organisé par la compagnie Deracinemoa, en partenariat avec la Ville de Metz, et France Bleu Lorraine investit tous les étés au mois de juillet, les rues de Metz. Pendant trois jours, un programme entièrement gratuit et ouvert à tous.

Hop Hop Hop, c'est parti pour 4 jours de fête dans les rues de Metz !

La 10ème édition du festival Hop Hop Hop se déroulera du 11 au 14 juillet 2019. L'espace public de Metz va briller de mille feux...

Retrouvez le journal du Festival sur France Bleu Lorraine

Jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 juillet, retrouvez le journal du Festival Hop Hop Hop au jour le jour sur les ondes de France Bleu Lorraine et vous ne manquerez rien de la fête !

Pendant 4 jours, un programme entièrement gratuit où vous découvrirez de véritables perles d'humour, d'émotion ou de rire et surtout toutes avec un talent fou !

Et pour les enfants ??

ZygoMotiques sera là...

Le Village des Pas-Grands ouvre ses portes pour les 10 ans d'Hop Hop Hop. Rendez-vous à l’École Notre Dame, rue de la Chèvre à Metz, pour des animations et spectacles spécialement réservés aux enfants.

Quelques informations pratiques...

