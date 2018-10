Spectacle pour enfants, show transformiste, orchestre, concert hommage à Johnny, Jazz, Théâtre, Concert Chorale, ….

La semaine des Arts de Préaux a pour but de réunir tous les arts en proposant des expositions de peinture, de sculpture, de photographie et d’artisanat d’art ainsi que des spectacles variés presque tous les jours .

La billetterie est ouverte une demi-heure avant les spectacles, à l’espace Culturel « La Clef des Champs ».

Spectacles:

Samedi 3 novembre

14h30 Spectacle pour enfants (dès 3 ans)

« Sidonie et le sortilège de la Sorcière» 6€ avec goûter

20h30 Spectacle «Norbert le Transformiste» 12€

Dimanche 4 novembre

17h30 Spectacle «Orchestre le Grand Turc» 12€

Mardi 6 novembre

20h30 Concert Aurélien et ses musiciens Concert «Hommage à Johnny» 6€

Mercredi 7 novembre

20h30 «Causerie autour de l’histoire de Préaux» Soirée animée par «Histoire de Préaux» de l’Adasoc pour découvrir le préaux d’antan et entendre de belles histoires. Gratuit

Jeudi 8 novembre

20h30 Concert Com’Bach Trio -Jazz & musique classique Représentation pour montrer les passerelles entre le jazz et la musique classique de C.Debussy 6€

Vendredi 9 novembre

20h30 Théâtre «Je veux voir Mioussov»Valentin Kataïev égratigne avec humour les lourdeurs de l’administration soviétique en y ajoutant les ingrédients du vaudeville 6€

Samedi 10 novembre

20h30 Concert Chorale «Nouvelle Pagaille» 12€

Dimanche 11 novembre

15h Spectacle «Les filles du bord de scène» 6€

EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES (entrée gratuite)

EXPOSITION ARTISANAT D’ART (entrée gratuite)

Recyclage Lin et Jean

Luminaires design

Bijoux, Fermeture éclair

Chapeaux, Accessoires

Abat-jours, Bijoux, Sacs

Perles, Bijoux, Rakus ....

EXPOSITION «LA SIRENE» (entrée gratuite)

Objets fournis par l’association «La Sirène» située à Blainville-Crevon.

ATELIERS Ateliers Recyclage Lin & Jean Fabrication bijoux, sacs, cabats

D.4 et S.10 nov. de 14h à 16h30 15€ par personne pour un cours de 2h30 fournitures et matériels compris

Atelier créatif détournement d’objet Réalisation d’un livre horloge D.4 nov. de 14h à 16h 20€ par personne pour un cours de 2h fournitures et matériels compris

Télécharger le programme de la semaine des arts de Préaux 2018

Renseignements: 02 35 59 02 63