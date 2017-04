113e Foire de Paris

Parc des Expositions de la Porte de Versailles du jeudi 27 avril au lundi 08 mai

Du 27 avril au lundi 08, France Bleu s’installe au cœur de Foire de Paris pour vous la faire vivre en son cœur même. La Foire de Paris fête cette année sa 113e édition, dont 90 Porte de Versailles, où son site, ancien terrain de la foire aux bestiaux, deviendra le Paris Expo Porte de Versailles.

Originairement destiné à promouvoir la créativité de l’artisanat et des différents corps de métiers parisien, l’évènement a rapidement fait la part belle à l’innovation. Il abrite, en outre, l’organisation du prestigieux concours Lépine et est aujourd'hui le plus grand salon d’Europe pour la Maison. Il attend ses nombreux visiteurs, fidèles ou occasionnels à la recherche de la bonne idée.

Et comme chaque année, nous aussi, nous y serons, en direct depuis le stand L043 dans le Hall 2.2 de 10h à 11h et de 16h à 19h tous les jours, et en nocturne de 19h à 21h le vendredi 28 avril. De plus, vous pourrez assistez quotidiennement sur notre stand à nos ateliers cuisine, de 11h à 17h.

Philippe Candeloro, Julien Lepers, Tex, Didier Gustin, Francis Perrin, Norbert Tarayre... Tous les jours, à 17h, un invité people viendra nous rendre visite.

Avec nos partenaires :

Neff

Bosch

Matfer Bourgeat

mon-marché.fr

