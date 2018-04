Parc des Expositions de la Porte de Versailles du vendredi 27 avril au lundi 08 mai

Du 27 avril au mardi 08 mai, France Bleu s’installe au cœur de Foire de Paris pour vous la faire vivre en son cœur même. La Foire de Paris fête cette année sa 114e édition, dont 90 Porte de Versailles, où son site, ancien terrain de la foire aux bestiaux, deviendra le Paris Expo Porte de Versailles.

Originairement destiné à promouvoir la créativité de l’artisanat et des différents corps de métiers parisien, l’évènement a rapidement fait la part belle à l’innovation. Il abrite, en outre, l’organisation du prestigieux concours Lépine et est aujourd'hui le plus grand salon d’Europe pour la Maison. Il attend ses nombreux visiteurs, fidèles ou occasionnels à la recherche de la bonne idée.

Comme chaque année, vous nous retrouverez au Hall 7.1 - stand B031 pour des directs antenne de 10h à 11h (11h à 12h30 le weekend) et de 16h à 19h, avec une nocturne de jusqu'à 22h le samedi 05 mai.

Sur le Hall 7.1 - stand B031, venez de 11h30 à 17h assister quotidiennement à nos ateliers cuisine avec :

Marie-Hélène Mahé (finaliste de la saison 04 de Masterchef et animatrice de On cuisine ensemble sur France Bleu Paris) vendredi 27 avril, dimanche 06, lundi 07 et mardi 08 mai

(finaliste de la saison 04 de Masterchef et animatrice de On cuisine ensemble sur France Bleu Paris) vendredi 27 avril, dimanche 06, lundi 07 et mardi 08 mai Béatrice Fabignon, Cheffe à domicile, spécialiste de la gastronomie des Outre-Mer le samedi 28 avril

Cheffe à domicile, spécialiste de la gastronomie des Outre-Mer le samedi 28 avril Rachid Souid , Chef du restaurant le Millau dans le 12e arrondissement le dimanche 29 avril

, Chef du restaurant le Millau dans le 12e arrondissement le dimanche 29 avril Génération Masterchef avec Philippe Mesuron, animateur culinaire et chef à La Table (Cubjac) et Philippe Escaich, fondateur de l'entreprise Avec Plaisir à Lyon du lundi 30 avril au vendredi 04 mai

animateur culinaire et chef à La Table (Cubjac) et fondateur de l'entreprise Avec Plaisir à Lyon du lundi 30 avril au vendredi 04 mai Paul Fernandez, Chef à domicile à La belle assiette le samedi 05 mai

Les Chevaliers du Fiel le vendredi 27 avril, Les Franglaises le 29, Alain Chamfort le 30, Chris Marques le 02 mai, Miss France et Sylvie Tellier le 03, Virginie Lemoine et Sophie Forte le 04, The Voice le 05, Mercotte le 06, Arnaud Ducret le 07 et Julien Lepers le 08, tous les jours, à 16h30, des invités people viennent nous rendre visite.

Neff

Matfer Bourgeat

mon-marché.fr

