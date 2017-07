11ème Rêve Américain à Hagondange

Organisé par la ville d'Hagondange et l'association Orne Valley Cars, la 11ème édition du Rêve Américain est une exposition de voitures américaines et européennes de collection et de prestige (Chevrolet, Cadillac, Buick...).

RDV de 10h à 18h à l'espace Ballastière de la ville d'Hagondange, l'entrée est gratuite.

Animation avec les Country Lovers d'Ay-sur-Moselle.

4 prix seront décernés :

Le prix du véhicule américain

Le prix du véhicule européen

Le prix coup de cœur de la ville d'Hagondange

Le prix coup de cœur France Bleu Lorraine

Orne Valley Cars

Démonstrations sauvetage en milieu aquatique par les chiens des Gueules Noires

Portes ouvertes du Musée "Moselle 1939-45" à l'Espace Mémoire de 10h à 12h et de 14h à 18h

Et toute la journée barbecue : saucisses grillées, merguez. Snack : hamburger, frites, muffins, beignets, glaces...

Ecoutez France Bleu Lorraine et gagnez vos baptêmes en Limousine Hummer