12ème Salon International Orchidée - Senteurs du Sud à Bouc Bel Air

France Bleu Provence est partenaire du 12ème Salon International Orchidée - Senteurs du Sud les 8, 9 et 10 février 2019 Salle des Terres Blanches à Bouc Bel Air

Du 8 au 10 février prochain, pour la Saint Valentin, Bouc Bel Air se pare de ses plus belles orchidées.

Pour sa 12ème édition, le salon Interna0onal de l’Orchidée de Bouc Bel Air réunit les producteurs majeurs d’orchidées venus de nombreux pays ! Le Salon des Orchidées de Bouc Bel Air tient ses quartiers du 8 au 10 février en Provence et attire chaque année plus de 4000 visiteurs

Chaque année le festival propose à ses visiteurs plus de 5000 plants d'orchidées fleuris, appartenant à plus de 200 variétés différentes. Vous pourrez y découvrir également des mimosas en fleur, des lavandes, des rosiers rares et anciens, des terrariums, des plantes aériennes sans racines, des plantes tropicales ... Sur plus de 1400 m2, 35 exposants dont neuf producteurs internationaux d’orchidées, nous présenteront leurs plants exceptionnels des plus colorés… aux plus rares

Ainsi, vous pourrez admirer les orchidées remarquables de la maison Vacherot ou de Lago Maggiore… sans oublier des produits originaux comme des matériels de culture, de la décoration de maison et de jardin, des essences et huiles essentielles, des peintures, poteries, raku, bijoux, livres ou parfums.

Pour qu’une orchidée se sente bien et refleurisse, il faut recréer dans la mesure du possible les conditions naturelles dans lesquelles la plante s’épanouit, nous explique les organisateurs.

Pour le public, le mieux est de demander conseil aux professionnels, au Stand de Rempotage, ou encore à Françoise Lefebvre, chroniqueuse renommée sur France Bleue Provence, qui sera, cette année encore, présente samedi et dimanche.

Cotés Pratiques :

Vendredi 8 Février 2018 de 14h à 18h

Samedi 9 Février de 10h à 18h

Dimanche 10 Février de 10h à 18

Informations