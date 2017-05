12ème Weekend des Grands Crus avec France Bleu Gironde

France Bleu Gironde vous offre votre Pass Dégustation pour le weekend des Grands Crus

Du mardi 9 au jeudi 11 mai dans le « Grand Miam », jouez avec Rodolphe Martinez et Chef Jésus pour gagner votre Pass Dégustation à l’occasion du Weekend des Grands Crus à Bordeaux le samedi 20 mai. Plus de 100 propriétaires vous feront découvrir cette année deux millésimes de leurs grands vins et notamment le millésime 2014, qualifié d’exceptionnel dans le Bordelais.

Le Weekend des Grands Crus, qui se déroulera les 20 et 21 mai 2017, offre la possibilité à tous les passionnés et amateurs de grands vins de déguster en un lieu unique, 120 Grands Crus de Bordeaux. Rencontrez et échangez avec les propriétaires et représentants qui vous feront découvrir leurs vins d’exception. Evénement organisé par L’Union des Grands Crus de Bordeaux.

Weekend des Grands Crus

Hangar 14

14, quai des Chartrons

33000 Bordeaux