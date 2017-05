12èmes Médiévales de Verneuil-sur-Avre - La Fête des Gueux

Une grande fête Médiévale sur les terres de Normandie

Vous allez vibrer au concert acoustique de Luc Arbogast, vous découvrirez Abul-Abas, l’éléphant de Guerre de Charlemagne, les créatures des Zoolians et leur spectacle de feu, vous chanterez avec les Braagas qui viennent de lointaines contrées de l’Est, vous grimperez à l’Accrotour, danserez avec Vernolia Esperanza

Vendredi 26 mai - Concert d’inauguration-Fête des Gueux 2017

Affiche Luc Arbogast Fête des Gueux 2017

Luc Arbogast revient sur les terres Vernoliennes présenter son spectacle acoustique « Ab Originem Fidelis ». Un retour aux origines qui ravira les fans de la première heure, tout comme ceux qui ont découvert Luc à son passage remarqué dans l’émission «The Voice». Une voix qui semble venir d’ailleurs, des chants sacrés issus de pèlerinages sur les chemins de Compostelle, vivez un moment inoubliable en entrant dans l’univers de Luc Arbogast.

Samedi 27 & Dimanche 28 mai

Le Grand Marché Médiéval

Cochons rôtis et ripailles à la Taverne des Gueux

Les Enfants sont les rois de la fête avec Vrehnd et la Communauté Occitane

A l’attaque de la forteresse

Trollball

Yggdrasil Spectacle de Marionnettes et maquillage Viking

Le camp paléolithique du chasseur cueilleur de Normandie

L’éléphant de Guerre

Musique et déambulation avec les Braagas

Démonstrations de Danses Médiévales

Déambulation de créatures fantastiques

Le Village du Bois des Aigles , Présentation de Rapaces

L'Arc en Mouvement

La Fête des Gueux vue du haut de la Madeleine 11, 15h et 16h30 - Office de tourisme

Les spectacles, parc Guillaume le Conquerant

« L’éléphant de Guerre »15h00 - 17h00, Samedi et Dimanche

« Origine avec les ZOOLIANS » 22h00 Samedi

Infos : Office de Tourisme au 02 32 32 17 17

Télécharger le plan