"Something Useful" de Pelin Esmer 20h30 Mercredi 10 octobre Le César Marseille

France Bleu Provence est partenaire de cette manifestation exceptionnelle qui se déroulera du 4 au 13 Octobre à Marseille et jusqu’au 21 octobre en Région. Son ambition est de promouvoir et diffuser le cinéma des réalisatrices des deux rives de la Méditerranée.

Créées en 2005 à Marseille les Rencontres Films Femmes Méditerranée affirment plus que jamais leur vocation : découvrir, soutenir et diffuser le cinéma des réalisatrices et des actrices de la Méditerranée.

Un cinéma de femmes, exigeant, surprenant, parfois dérangeant, une énergie irrépressible qu’une actualité souvent dramatique ne parvient pas à décourager, des regards singuliers qui racontent tant le drame que la comédie et toujours la vie des femmes témoins de leur temps.

Des femmes engagées, des battantes et des combattantes !

Les 13e Rencontres choisissent de montrer ce dont les cinéastes méditerranéennes se font l’écho : un désir fort de liberté et de justice face aux menaces accrues sur les droits des femmes en temps de crise. Le public découvrira une quarantaine de films, longs et courts métrages, fictions et documentaires, des inédits, des avant premières : les réalisatrices, témoins et actrices d’une actualité particulièrement bouleversée, affirment leurs engagements créatifs. Elles seront nombreuses à être présentes.

Les événements ne manqueront pas, les Rencontres s’ouvriront au Mucem avec :

la projection, en avant première, de Heureux comme Lazarro de la cinéaste italienne Alice Rohrwacher, prix du scénario festival de Cannes 2018 .

de la cinéaste italienne Alice Rohrwacher, . « Mais qu’est-ce-quelles veulent ? » un weekend d’hommage aux réalisatrices des années 70 en présence de Coline Serreau , qui présentera les 6 films projetés.

, qui présentera les 6 films projetés. une table ronde parrainée par Arte sur les régressions des droits des femmes, du nord au sud.

Mais qu’est ce qu’elles veulent ? du 5 au 7 octobre au Mucem

Et aussi au programme :

une leçon de Cinéma avec la réalisatrice italienne Laura Bispuri , vendredi 12 octobre de 11h à 13h à l'institut Culturel Italien

avec la réalisatrice italienne Laura Bispuri , vendredi 12 octobre de 11h à 13h à l'institut Culturel Italien un atelier sur la webcréation

la traditionnelle soirée « 13 en courts »

et cette année, une grande nouveauté à la Villa Méditerranée : une journée professionnelle, réunissant productrices, producteurs et réalisatrices sélectionnées suite à l’appel à projets lancé au printemps.

A la galerie Agnès b :

Cette année encore, Films Femmes Méditerranée et la boutique agnès b. de Marseille accueillent une sélection des photos des 11 finalistes du Prix IWPA (International Women Photographers Award)

L'expo sera ouverte au public du 4 au 27 octobre 2018 à la galerie agnès b., 31-33 cours Estienne-d'Orves 13001 Marseille

"Filgia Mia" de Laura Bispuri Mercredi 17 Octobre L'olbia Hyères 20h30

Des partenariats avec le FID, Aflam, Actoral, L’Institut Culturel Italien. , le Festival international de Films de Femmes de Créteil

A Marseille, à Hyères, à La Ciotat, à Port de Bouc, à Cucuron, à Toulon, c’est un automne vibrant de talents que nous vous invitons à découvrir.

FFM 2018

Retrouvez le programme complet ici